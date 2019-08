Wochenausblick: DAX - Rally hält an. Immoaktien und Edelmetalle im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Nach drei schwachen Wochen in Folge konnte der DAX in der letzten Handelswoche im August einen großen Teil der Monatsverluste wieder aufholen und peilt die Marke von 12.000 Punkten an. Neue Zuversicht im Handelskonflikt, anhaltend niedrige Zinsen und eine neue Regierung in Italien sorgten dafür, dass Anleger wieder in den Aktienmarkt einstiegen. DAX, EuroStoxx50 und der französische CAC40 verbesserten sich im Wochenvergleich um drei Prozent und der italienische FTSE MIB sogar um mehr als fünf Prozent.

Am Anleihenmarkt notierten die Renditen im Bereich ihrer Rekordtiefs. So schloss die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei minus 0,72 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich fester. Silber überquerte die Marke von 18,3 US-Dollar pro Feinunze, Palladium stieg auf knapp 1.540 US-Dollar und Platin über 930 US-Dollar. Der Ölpreis zeigte sich im Wochenvergleich etwas fester. So schob sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 61 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar sank mit 1,104 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Juni 2017.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche standen vor allem die zuletzt arg gescholtenen Titel im Fokus. So führten ThyssenKrupp, Deutsche Lufthansa und Henkel die Liste der Wochengewinner an. Dank eines Sprints zum Wochenschluss schaffte es die Aktie von Deutsche Wohnen auf Wochensicht auf Rang eins im MDAX - gefolgt vom Aufsteiger Cancom IT und Lanxess. Zweistellige Zugewinnen gab es jedoch nur im SDAX. Stattliche 22 Prozent schob sich die Aktie des Autozulieferers Leoni in den vergangenen Tagen nach oben. Unterstützung bekam Leoni unter anderem von positiven Analystenkommentaren.

Aus den USA kommen nächste Woche Zahlen zum US-Autoabsatz im August. Der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht Daten zum Auftragseingang im Juli.

Wichtige Termine

Die US-Märkte haben am Montag feiertagsbedingt geschlossen

China - Caixin PMI Industrie für China, August

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, August

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Juli

Europa - Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone August

Europa - BIP Euro-Zone Q2

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, August

USA - Handelsbilanz, Juli

USA - FED veröffentlicht Beige Book

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, August

USA - Arbeitsmarktbericht, August

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.230/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.720/11.825 Punkte

Der DAX gelang zum Wochenschluss der Ausbruch über die Marke von 11.850 Punkten. Damit besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung bis 12.230 und im weiteren Verlauf bis 12.590 Punkten. Unterstützung findet das Aktienbarometer im Bereich von 11.700 Punkten. Solange diese Marke hält ist das Szenario bullish zu bewerten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2019 - 30.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 30.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,23 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,53 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.08.2019; 16:19 Uhr

