Die Nutzung von Veeva-Vault-Quality-Anwendungen nimmt weiter zu, unter anderem haben mehr als 100 Unternehmen Vault QMS im Einsatz.

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute eine neue Funktion für Qualitäts-Risikomanagement (QRM) in Veeva Vault QMS bekannt. Life-Science-Unternehmen können nun proaktiv Risiken überwachen und Risikominderungspläne während des gesamten Produktlebenszyklus umsetzen, um die Produktqualität und Patientensicherheit zu verbessern.

Mit den jetzt in Vault QMS verfügbaren QRM-Funktionen wird das Qualitäts-Risikomanagement automatisiert und mit den bestehenden Qualitätsmanagementprozessen vereinheitlicht, um die Qualität über den gesamten Produktlebenszyklus zu steuern. Vault QMS ermöglicht es Unternehmen, alle Arten von Risiken proaktiv zu bewerten und zu handhaben und Ressourcen über verschiedene Bereiche hinweg zu priorisieren alles in einem einzigen System. Jetzt können Unternehmen einen vollständigen Einblick in die Qualitätsprozesse erhalten, um die Patientensicherheit zu erhöhen und die Einhaltung globaler Vorschriften zu gewährleisten.

"Risikobasiertes Denken sollte ein integraler Bestandteil der täglichen Entscheidungsfindung sein, um strategische und operative Risiken proaktiver anzugehen", sagte Marion Pillwein, Leiterin des Qualitäts-Risikomanagements im Bereich Forschung und Entwicklung, Merck KGaA. "Die Verknüpfung von Risikomanagement und Qualitätsproblemprozessen kann zu eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung vorantreiben und die Anzahl und Auswirkungen von Problemen, die sich aus Risiken ergeben, reduzieren."

Vault QMS ist zusammen mit Vault QualityDocs, Vault Station Manager und Vault Training Teil der Vault Quality Suite, einer einheitlichen Anwendungssuite auf einer gemeinsamen Plattform zur nahtlosen Verwaltung von End-to-End-Qualitätsprozessen zwischen globalen Stakeholdern für mehr Transparenz und Kontrolle.

Die Innovationen von Veeva ermöglichen es der Branche, das Qualitätsmanagement zu modernisieren. Mehr als 235 Unternehmen haben Vault Qualitätsanwendungen von Veeva eingeführt, darunter mehr als 100 Kunden, die Veeva Vault QMS verwenden, um den sich ändernden gesetzlichen Anforderungen auf effektivere Weise einen Schritt voraus zu sein.

"Veeva liefert weiterhin fortschrittliche Funktionen, die es der Branche ermöglichen, eine unternehmensweite Kultur rund um die Qualität zu implementieren", sagte Robert Gaertner, Director of Strategy bei Vault Quality. "Die Einführung des Risikomanagements in Qualitätssysteme ermöglicht es Unternehmen, von einem reaktiven Management der Qualität zu einem proaktiveren Ansatz des Qualitätsmanagements im gesamten Unternehmen überzugehen."

In weiteren Nachrichten gab Veeva heute bekannt, dass mehr als 55 CROs, darunter 6 der 7 führenden globalen CROs, ihre klinischen, regulatorischen und qualitätsbezogenen Prozesse mithilfe der Veeva Development Cloud-Anwendungen modernisieren. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung und erfahren Sie mehr.

Melden Sie sich für das kommende Webinar am Dienstag, den 2. Oktober 2019 an, um die Fähigkeiten des Qualitäts-Risikomanagements in Vault QMS vorgestellt zu bekommen.

Erfahren Sie außerdem auf dem kommenden Veeva R&D Summit vom 8. bis 10. September in Philadelphia, Pennsylvania, wie das Risikomanagement im Vault QMS die Produktqualität und die Patientensicherheit verbessert. Die Veranstaltung richtet sich an Kunden von Veeva und geladene Gäste. Melden Sie sich an und werfen Sie einen Blick auf das Programm unter veeva.com/R&DSummit.

