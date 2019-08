DAX mit Kursaufschwung, Vonovia und Deutsche Börse gefragt

Die jüngste Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zeigt an der Börse Wirkung. So hat der DAX am heutigen Freitag zwischenzeitlich einen deutlichen Kurszuwachs verzeichnet. Zum Ende des Handels entfernte sich das Barometer jedoch von seinen Tageshöchstständen.

Das war heute los. Hintergrund des zwischenzeitlichen Kursaufschwungs sind die versöhnlicheren Töne in Sachen Handelsstreit. Das chinesische Handelsministerium erklärte am Vortag, dass eine Eskalation nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt sei. Deshalb könnte es im September möglicherweise Gespräche zur Lösung des Handelskonflikts geben. Der DAX konnte deshalb heute an die Aufholbewegung des Vortages anknüpfen. Dabei ging es für die Notierungen zeitweise um über 1 Prozent nach oben.

Das waren die Tops & Flops. Auf der Gewinnerseite im DAX stand zeitweise Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) ganz weit vorne. Die Aktien des Immobilienkonzerns verbesserten sich in der Spitze um mehr als 6 Prozent. Immobilienaktien wurden zunächst durch einen Bericht der "Bild"-Zeitung über eine Abschwächung der Mietendeckel-Pläne in Berlin beflügelt. Später wurde dieser Bericht durch die Vorstellung der Eckpunkte zum geplanten Mietendeckel durch die Berliner Stadtentwicklungssenatorin bestätigt. Beispielsweise gibt es Härtefall-Regelungen für Vermieter. Zudem wurden die Mietobergrenzen nach oben angepasst.

