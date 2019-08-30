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EYEGATE PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
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EYEGATE PHARMACEUTICALS INC 5-Tage-Chart
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ARC GROUP WORLDWIDE
ARC GROUP WORLDWIDE INC Chart 1 Jahr
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ARC GROUP WORLDWIDE INC0,1090,00 %
AUSTEX OIL LIMITED0,002-3,12 %
CARBON ENERGY LIMITED0,002-3,33 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD0,301+0,33 %
EYEGATE PHARMACEUTICALS INC0,133+7,75 %
PCM INC30,950+0,13 %
QUINTIS LTD--
SUNWORKS INC0,377-3,58 %