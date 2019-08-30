The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.08.2019
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2019
ISIN Name
AU000000AOK3 AUSTEX OIL LTD
AU000000CNX4 CARBON ENERGY LTD
AU000000QIN5 QUINTIS LTD
KYG211891083 CHINA SCE GRP HLDGS REGS
LU0256844860 PICTET-US EQU.SEL.HP EO
US00213H1059 ARC GROUP WORLDW.DL-,0005
US30233M1071 EYEGATE PHARMACEUT.DL-,01
US69323K1007 PCM INC.
US86803X1054 SUNWORKS INC. DL-,001
XS1623614572 IMPALA PLATIN.H. 17/22 CV
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2019
ISIN Name
AU000000AOK3 AUSTEX OIL LTD
AU000000CNX4 CARBON ENERGY LTD
AU000000QIN5 QUINTIS LTD
KYG211891083 CHINA SCE GRP HLDGS REGS
LU0256844860 PICTET-US EQU.SEL.HP EO
US00213H1059 ARC GROUP WORLDW.DL-,0005
US30233M1071 EYEGATE PHARMACEUT.DL-,01
US69323K1007 PCM INC.
US86803X1054 SUNWORKS INC. DL-,001
XS1623614572 IMPALA PLATIN.H. 17/22 CV