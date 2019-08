Berlin (ots) - Das Urteil über den vorläufigen Stopp des Tagebaus Jänschwalde könnte nach Einschätzung von Christine Herntier, Bürgermeisterin von Spremberg, der AfD am Sonntag bei der Landtagwahl in Brandenburg weiteren Zulauf bescheren: "Das Urteil empört die Leute. Das davon die AfD jetzt profitiert, ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen", sagte Herntier (parteilos) dem Fachdienst "Tagespiegel Background Energie & Klima". So kurz vor der Landtagswahl sei das Urteil für Brandenburg ein "Super-Gau". Das Urteil schmälere zudem den Erfolg der Kohlekommission, der Herntier angehörte. Man habe einen guten Plan für den Strukturwandel in der Lausitz erarbeitet: "Damit können wir das Vertrauen der Leute, die ja den Zusammenbruch der Industrie nach der Wende noch sehr gut in Erinnerung haben, zurückgewinnen. Das Urteil macht diesen Erfolg ein Stück weit zunichte."



