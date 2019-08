WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Konto von Twitter -Chef Jack Dorsey ist gehackt worden und hat mehrere fragwürdige Tweets verbreitet, darunter auch einen über Deutschland während des Dritten Reichs. Twitter sei sich bewusst, dass der Account des Vorstandsvorsitzenden "kompromittiert" worden sei und untersuche den Vorfall, erklärte das Unternehmen am Freitag. Von Dorseys Account "@jack" wurden mehrere Tweets weiterverbreitet, darunter einer, in dem es hieß: "Nazi Deutschland hat nichts falsch gemacht". Twitter löschte die Tweets rasch wieder aus Dorseys Timeline. Für das börsennotierte Unternehmen dürfte der Vorfall so unangenehm wie erklärungsbedürftig sein./jbz/DP/fba

ISIN US90184L1026

AXC0275 2019-08-30/23:24