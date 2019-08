Wochenrückblick KW35: DAX & Co schütteln Sorgen ab, hat der Handelsstreit zwischen China und den USA wirklich seinen Schrecken verloren?

Zum Ende dieser Woche konnte sich der DAX in den Bereich der 12.000-Punkte-Marke zurückkämpfen. Neue Gespräche im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie die vorerst abgeblasenen Neuwahlen in Italien haben am Markt für Erleichterung gesorgt. Allerdings könnte diese neue Ruhe trügerisch sein.

Deutschland

Die BMW-Aktie gehört im bisherigen Jahresverlauf zu den schwächsten DAX-Werten. Die schwierigen Marktbedingungen sprechen nicht gerade für ein schnelles Comeback. Zumal Konkurrent Mercedes-Benz zuletzt beim Autoverkauf etwas besser als die Münchner abschnitt. Auch deshalb will BMW bei der Entwicklung neuer Technologien einen Zahn zulegen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dies ausreicht, um nicht abgehängt zu werden. Mehr dazu hier.

Möglicherweise hat es Wirecard ein wenig übertrieben. Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München nicht über eine interessante Kooperation, die Entwicklung von Neuigkeiten im Bereich Payment oder die Gewinnung neuer Kunden berichtet. Mehr dazu hier.

