Die chinesische Regierung hat die Elektroautos von Tesla in die Liste der von der Verkaufssteuer befreiten Fahrzeuge aufgenommen. Eigentlich werden nur in China produzierte Autos von der zehnprozentigen Verkaufssteuer befreit. Mit dem Bau des Werks in Shanghai wird nun offenbar auch Tesla dieses Privileg gewährt - trotz der anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Die Regelung ...

