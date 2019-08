Das sehr lesenswerte Blog "Bavarian Value" von Andreas Kuhn und Daniel Bleicher hat in diesem Sommer ein "Gaststar-Special" durchgeführt zum Thema "Mein letzter Aktienkauf" und gerne habe ich mich zu einem Gastartikel bereit erklärt.? Zum Artikel auf Bavarian ValueEs gibt Aktien, von denen hat man noch niemals etwas gehört und würde es auch nicht, wenn nicht Kollege Zufall seine Finger im Spiel hätte. Die Aktien von Texas Pacific Land Trust (TPL) [WKN: 985172] sind dafür ein Beispiel, denn Immobilienspekulationen in den USA sind so gar nicht mein Investitionsfeld - und für ein solches Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...