Wer in der Wirtschaftswissenschaft Karriere machen will, muss in den fünf führenden Fachzeitschriften veröffentlichen. Die Dominanz der US-Magazine bedroht die ökonomische Themenvielfalt, warnen Kritiker.

Der Weg zu den höchsten Weihen der Volkswirtschaftslehre ist bisweilen lang und beschwerlich. Drei Jahre Forschungsarbeit und weitere drei Jahre der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Gutachtern gingen ins Land, ehe Christoph Trebesch mit zwei Kollegen seinen ersten Artikel im "Journal of Political Economy" veröffentlichen konnte, einer der renommiertesten Fachzeitschriften für Ökonomie. Trotz der langen Zeitspanne war das Unternehmen "ein großer Erfolg für uns", sagt der 39-jährige Wirtschaftsprofessor von der Universität Kiel. Denn eine Veröffentlichung in einer Top-Fachzeitschrift zählt im Wissenschaftsbetrieb mehr als ein voller Hörsaal mit begeisterten Studenten. Sie ist ein zentraler Katalysator für die Karriere. Ein Türöffner für die akademische Laufbahn.

Wie der Heilige Gral

Junge Volkswirte überall auf der Welt wissen: Wer einen Lehrstuhl an einer Top- Universität bekommen will, muss mit vielen hochkarätigen Publikationen auf sich aufmerksam machen - vor allem in den Top Five der Fachzeitschriften, die alle aus den USA kommen: "American Economic Review", "Econometrica", "Journal of Political Economy", "Quarterly Journal of Economics" und "Review of Economic Studies". Man kann sich Aufsätze in diesen Blättern wie Eintrittskarten in den Olymp der weltbesten Ökonomen vorstellen - und genau das ist ein Problem. Denn wer entscheidet, wer Aufnahme findet im Olymp? Und nach welchen Kriterien?

Der Ausleseprozess ist hart, deshalb gilt die Veröffentlichung in einem Top-Journal als Referenz für die wissenschaftliche Qualität, Originalität und Relevanz der Forschung. Doch der Kult um das Oligopol der Top Five ruft zunehmend Kritiker auf den Plan. "Unter Ökonomen hat sich im Zusammenhang mit den Top-Zeitschriften ein Art von Religiosität entwickelt", sagt Justus Haucap, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Für viele seien sie "so etwas wie der Heilige Gral".Und das hat Folgen für die Art, Form und Richtung der Wirtschaftswissenschaft. Der amerikanische Nobelpreisträger James Heckman, selbst Mitherausgeber des "Journal of Political Economy", warnt vor einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...