Köln (ots) - Vor dem Hintergrund der Klimadiskussion müssen wir die Frage nach der Effizienz unseres Energiesystems stellen - und vor allem binnen kurzer Zeit beantworten. Können wir künftig zu hundert Prozent auf erneuerbare Energiequellen setzen? Wie lange würde die entsprechende Umstellung dauern und können wir uns das überhaupt leisten? Was passiert, wenn wir in Zukunft alle ein Elektroauto fahren, wo kommt der dafür notwendige Strom her? Können sich zukünftig ganze Stadtviertel selbst mit Wärme und Strom versorgen? Und wenn es möglich ist - macht die Autarkie überhaupt Sinn? Der Markt hat sich bereits massiv verändert, der Wandel ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Gerade auch die großen Energieversorger müssen sich Gedanken machen, welche Rolle ihnen in Zukunft zukommt.Das Thema Energie ist komplex, technisch wie ökonomisch. Neue, von der Digitalisierung vorangetriebene Entwicklungen sind für viele nicht leicht nachzuvollziehen. Ein gutes Beispiel dafür liefert aktuell die sogenannte Blockchain-Technologie. Nur wenige Experten wissen, was damit gemeint ist, inwiefern sie zur Steigerung der Effizienz unseres Energiesystems beitragen kann und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind.Es ist an der Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel zu bringen: Die neueste Ausgabe des Wissenschaftspodcasts adhibeo der Hochschule Fresenius will genau das erreichen. Im Gespräch äußert Energieexperte Prof. Dr. Jens Strüker, Studiendekan des Masterstudiengangs Digitales Energiemanagement (M.A.) an der Hochschule Fresenius, klare Ansichten zu Gegenwart und Zukunft unseres Energiesystems, deckt Missverständnisse auf und erklärt verständlich komplexe Sachverhalte.Unter dem Titel "adhibeo - der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius" werden einmal im Monat Wissenschaftler aus den verschiedenen Fachbereichen zu aktuellen Themen des Alltags befragt. adhibeo - der Wissenschaftspodcast ergänzt den gleichnamigen Wissenschaftsblog. "Adhibeo" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Ich wende an": Das heißt, es geht um Forschung, die einen Praxisbezug hat. Wissenschaftler sitzen nicht in ihrem Elfenbeinturm, sie beschäftigen sich mit Themen, die uns alle angehen und unseren Alltag betreffen.