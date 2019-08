Der Dax präsentierte sich am Freitag in robuster Verfassung und konnte mit dem Ausbruch über die 11.850er Marke einen wichtigen Teilerfolg für sich verbuchen. Ein gelungener Wochenausklang eben; zumindest auf den ersten Blick. Das frische Kaufsignal, das sich nach dem Ausbruch über die 11.850 Punkte generierte, kann man dem Dax natürlich nicht absprechen. Nur in Bezug auf dessen Qualität bleiben aus ...

