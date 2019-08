Die 30-jährige Staatsanleihe der USA fiel in dieser Woche unter 2 %. Nach Abzug der Inflationsrate von Juli von 1,8 % ergibt sich noch eine knapp positive Realverzinsung von 0,2 %. Und wie sieht es beim Euro aus? Der Zins ist seit mehr als 3 Jahren null und die Inflationsrate lag im Juli bei 1 % mit sinkender Tendenz, die Realverzinsung also bei - 1 %. In Japan liegt der Notenbankzins bei - 0,1 % und die Inflationsrate betrug im Juli bei 0,5 %, was eine negative Realverzinsung von - 0,6 % ergibt. Nimmt man die deutsche Umlaufrendite, die gestern bei - 0,7 % lag, und vergleicht sie mit der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, die bei 1,51 % standen, ergibt sich ein Zinsvorteil für die USA von über 2,2 %. Es gibt also unabhängig von der US-Konjunktur gewichtige Gründe, die für einen Kauf von US-Staatsanleihen durch den Rest der Welt sprechen.

Den vollständigen Artikel lesen ...