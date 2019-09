Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin, 30. August 2019 - Die Anleihegläubiger der Herbawi GmbH ("Emittentin") haben heute auf einer Gläubigerversammlung in Berlin eine Verlängerung der Laufzeit um 2 Jahre (Endfälligkeit neu: 08. Oktober 2021) und eine Reduzierung der Verzinsung von nominal 7,75 Prozent auf 6,00 Prozent p.a. der Unternehmensanleihe 2014/2019 (WKN A12T6J2; ISIN DE000A12T6J2) beschlossen.



ISIN(s): DE000A12T6J2 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin



