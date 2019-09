LEIPZIG/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die künftige Führungselite dazu aufgerufen, über den eigenen Tellerrand des Unternehmens hinauszuschauen, die Gesellschaft als Ganze im Blick zu haben und Kompromisse zu suchen.

"Verachtet mir den Kompromiss nicht. Ohne den Kompromiss kann die Gesellschaft nicht zusammenhalten", sagte Merkel in ihrer Dankesrede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Leipzig Graduate School of Management.

Werteorientierte Führung bedeute nicht, ohne Rücksicht auf andere sich selbst gesteckte Ziele und Eigeninteressen zu verfolgen. Sondern diese bedeute, ein größeres Ganzes im Blick zu haben: das Wohl des Unternehmens, der Mitarbeiter, der Kunden und der Gesellschaft. Man dürfe nicht immer nur bis morgen denken. "Wir alle müssen nachhaltig denken", so Merkel auf Graduiertenfeier zu den Studenten.

Besonders während der Finanz- und Wirtschaftskrise vor 10 Jahren habe das Bild der verantwortungstragenden Führung gelitten. "Deshalb wird es ihre Generation sein, die beweisen muss, ob es denn wieder zu solchen Entwicklungen kommt oder ob es gelingen kann, dass man dann auch wirklich in eine soziale Marktwirtschaft im umfassenden Sinne kommt". betonte Merkel.

Auch hob sie hervor, dass die soziale Marktwirtschaft, die Deutschland groß gemacht habe, angesichts der globalen Gegebenheiten unter Druck sei. "Sie muss neu positioniert werden. Ihre Prinzipien sind richtig, aber ihre Gegebenheiten müssen neu ausgearbeitet werden", sagte Merkel.

Mit Blick auf den Mauerfall vor 30 Jahre, betonte die Bundeskanzlerin, dass es wichtig für Ost- und Westdeutsche sei, ihre Geschichten miteinander zu teilen. Aber dabei solle man nicht stehen bleiben.

"Unser eigentliches Leben sollte auf die Zukunft ausgerichtet sein", so Merkel. Daher sollte man nicht jeden Tag fragen, "was für Ungerechtigkeiten vielleicht im Zuge der deutschen Einheit passiert sind." Man solle eher auf Deutschland schauen und sagen, man habe es doch gut gemacht und so wolle man es auch gut machen.

