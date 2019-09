Die Investition in eine beliebige Aktie kann eine aufregende Erfahrung sein, besonders für Anfänger. Du klickst auf "kaufen" und schaust dir deinen Depotauszug an. Du bist fröhlich, wenn deine Aktien steigen, und enttäuscht, wenn sie fallen. Wenn es um Investitionen in IPO-Aktien geht - oder um Unternehmen, die kürzlich ihren Börsengang vollzogen haben und zum ersten Mal an den Märkten gehandelt werden, kann das noch 1000mal aufregender sein! Das kann so umwerfend sein, dass es einem schwerfällt, ...

