München (ots) - Zur Wahl des 31-jährigen CSU-Europaabgeordneten Christian Doleschal zum neuen Vorsitzenden der Jungen Union in Bayern erklärt Tobias Reiß, der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag:



"Wir gratulieren Christian Doleschal herzlich zur Wahl bei der JU-Landesversammlung in Freystadt und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe! Ich kenne Christian aus unserem gemeinsamen Heimatort Brand. In seinen siebeneinhalb Jahren als Bezirksvorsitzender der Jungen Union in der Oberpfalz konnte ich ihn als starken und unabhängigen Fürsprecher für junge Menschen kennenlernen, der stets das große Ganze im Auge behält. Die einstimmige Nominierung durch alle JU-Bezirksvorsitzenden und den gesamten Landesvorstand hat gezeigt, dass Doleschal großes Vertrauen genießt. Ich bin mir sicher, dass wir gut zusammenarbeiten werden und uns auf eine mutige und starke Junge Union freuen dürfen.



Wir bedanken uns auch bei Dr. Hans Reichhart für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Es freut uns sehr, dass uns der ehemalige JU-Chef als Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr und damit als verlässlicher Partner in der bayerischen Landespolitik erhalten bleibt!"



