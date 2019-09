Den August haben wir hinter uns. Er gilt neben September gemeinhin als ungünstiger Börsenmonat. Tatsächlich ist auch in diesem Jahr die Bilanz ziemlich negativ. Doch die Verluste hielten sich bei den deutschen Indizes in Grenzen. Einige der 102 HDAX-Werte, in denen DAX-, MDAX- und SDAX-Aktien zusammengefasst sind, mussten jedoch empfindliche Einbußen hinnehmen. Zinsoptimismus und Entspannungssignale im Handelsstreit hatten den deutschen Aktienmarkt zuletzt auf Erfolgskurs gehalten. Der DAX ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...