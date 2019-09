Ausbruch im DAX auf der Oberseite: 12.000 und mehr möglich

Vier Tage der vergangenen Handelswoche passierte wenig im DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900), doch dann kam der Ausbruch aus der Range. Damit hat sich die Lage im August noch einmal aufhellen können, auch wenn auf Monatssicht der August noch immer ein Minus aufweisen musste. Wir erinnern uns: Mit den Meldungen zur Erhöhung von Strafzöllen seitens China und den USA standen die Zeichen noch vor einer Woche auf rot. Doch davon konnten sich die Aktienmärkte nun deutlich erholen und das Thema erneut drehen. Wie bekannt wurde, soll nun eine Delegation aus China den Verhandlungen in den USA neue Impulse verleihen. Einen positiven Ausgang nahm der Aktienmarkt schon einmal vorweg, so scheint es zumindest in Deutschland mit Blick auf das Chartbild vom Deutschen Aktienindex.

Über lange Phasen hinweg wirkte der Handel orientierungslos. Immer wieder spielte die 11.660er-Marke eine Rolle, welche sehr häufig durchgehandelt wurde und in dessen Bereich auch die 200-Tagelinie notiert.

Anders resümiert: Da es keinen Ausbruch aus der seit mehreren Wochen andauernden Trading-Range auf der Unterseite gab und somit die Angst aus meiner Vorwochenanalyse sich immer mehr in Luft auflöste, orientierten sich die Marktteilnehmer im Wochenverlauf zusehends an der Oberseite. Dies musste man, unabhängig von politischen Meldungen, sich dann als Trader eingestehen und entsprechend auf die Marktbewegung reagieren:

Mit 11.853 Punkten wurde am Donnerstag dann exakt die Range-Kante erreicht und fast genau an dieser auch der XETRA-Handel beendet. Somit standen die Zeichen binnen weniger Tage von der Möglichkeit eines Ausbruchs auf Unterseite wieder auf der Möglichkeit eines Ausbruchs auf der Oberseite. Diesmal sollte es kein Widerstand mehr bleiben, wie noch am Freitagmorgen im Trading-Chat skizziert:

DAX Oberkante der August-Range

Interessanter Fakt anbei war noch, dass es im Chartbild eine parallele Konstellation bei DAX und Dow Jones gab - beide hatten mit einer Range-Kante zu kämpfen. Dazu ein Vergleichsbild vom Freitagmorgen:

