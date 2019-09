von Stephan Schimpel, Gastautor für €uro am SonntagWer schnell und für befristete Zeit eine Unterkunft braucht, hat nicht nur in den Metropolen und wirtschaftlichen Ballungsgebieten ein Problem. Es mangelt schlichtweg an geeigneten Angeboten, denn gerade Apartments mit einem oder zwei Zimmern werden von vielen unterschiedlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...