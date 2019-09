BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der schwarz-roten Koalition kommen am Montag (18.30 Uhr) zu einer Koalitionsrunde zusammen. Das Treffen in Berlin soll der Vorbereitung des sogenannten Klimakabinetts am 20. September dienen. Dann sollen Beschlüsse für mehr Klimaschutz gefasst werden. Eine Reihe von Vorschlägen liegt auf dem Tisch, damit Deutschland beim Einsparen von Treibhausgasen schneller vorankommt - beteiligt sind unter anderem die Minister für Umwelt, Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Bauen, Landwirtschaft und die Kanzlerin./seb/DP/fba

