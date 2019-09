Gold und Silber haben sich in den vergangenen Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nachdem der Goldpreis die Marke von 1.375 Dollar aus dem Markt genommen hat, waren die Bullen praktisch mit Ansage am Drücker. Sie konnten Gold nicht nur über die Marke von 1.400 Dollar, sondern sogar bis in den Bereich von 1.550 Dollar hieven. Silber konnte anfangs nicht mithalten. Doch der kleine Bruder von Gold konnte in den vergangenen Wochen aufholen und hat zuletzt sogar die Führungsrolle übernommen. Ist Silber ...

