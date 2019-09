Medienmitteilung

Halbjahresergebnisse 2019 leicht unter Vorjahr

Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2019 leicht unter den Vorjahresergebnissen ab. Grund dafür ist der seit Jahren herrschende Preisdruck in der Baubranche, der sich trotz Bauboom und Totalauslastung nicht gelockert hat. Da das zweite Halbjahr erfahrungsgemäss ertragsstärker ausfällt als das erste, geht das Management der Burkhalter Gruppe davon aus, dass bis Ende des Geschäftsjahres 2019 ein ähnlich hoher Gewinn pro Aktie wie 2018 (CHF 3.92) erwirtschaftet werden kann.

Zürich, 2. September 2019

Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2019 zum Stichtag 30. Juni 2019 wie folgt ab: Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf CHF 11.4 Mio. (Vorjahr CHF 12.3 Mio., - 7.5 %), das Konzern-ergebnis liegt bei CHF 8.8 Mio. (Vorjahr 9.6 Mio., - 8.5 %). Der Umsatz beträgt CHF 241.0 Mio. (Vorjahr 239.3 Mio., + 0.7 %).

Der leicht tiefere Gewinn erklärt sich, wie bereits in den vergangenen Jahren, durch den Preisdruck in der Baubranche. In dem von Nachfrageüberhang und Bauboom geprägten Markt herrscht weiterhin trotz Fachkräftemangel die Angst vor Überkapazitäten und mangelnder Auslastung.

Weitere Firmen gekauft

Die Burkhalter Gruppe hat ihre Präsenz im Kanton Bern ausgebaut. Per 7. Januar 2019 wurde die AS Stuber GmbH in Utzenstorf (BE) erworben und am 4. Juni 2019 die Wisler Elektro AG in Zäziwil. Die zur Wisler Elektro AG gehörende Harwid Haushaltsgeräte-Service AG in Langnau i. E. wurde in die Wisler Elektro AG integriert. Der Standort bleibt bestehen. Per 30. Juni 2019 zählen somit 47 Unternehmen an 98 Standorten zur Burkhalter Gruppe.

Ausblick unverändert

Trotz den anhaltenden, schwierigen Marktbedingungen geht das Management der Burkhalter Gruppe nach wie vor davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2019 ähnlich hoch ausfallen wird wie im Geschäftsjahr 2018.

Zahlen in Kürze

In Mio. CHF 30.06.2018 30.06.2019 in % Betriebsergebnis (EBIT) 12.3 11.4 - 7.5 Konzernergebnis 9.6 8.8 - 8.5 Konzernumsatz 239.3 241.0 + 0.7 In CHF Gewinn pro Aktie 1.60 1.46 - 8.8

Den Halbjahresbericht 2019 finden Sie zum Herunterladen auf der Burkhalter Website unter https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Telefonkonferenz: Montag, 2. September 2019, Beginn 09:15 Uhr

Die Burkhalter Gruppe erläutert heute die konsolidierte Halbjahresrechnung 2019 im Rahmen einer Telefonkonferenz.

Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn (Beginn 09:15 Uhr) ein unter

+41 (0)58 310 50 00 (Europa)

+44 (0)207 107 0613 (Grossbritannien)

+1 (1)631 570 56 13 (Vereinigte Staaten von Amerika)

Die Moderatorin der Telefonkonferenz verbindet Sie mit dem Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Gaudenz F. Domenig, dem CEO und Delegierten des Verwaltungsrats, Herrn Marco Syfrig und dem CFO, Herrn Zeno Böhm.

Für weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

Telefon: +41 44 439 36 33

E-Mail: e.dorigatti@burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit über 40 Gruppengesellschaften an fast 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2018 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 30.7 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 23.5 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 501.6 Mio. und beschäftigte 2973 Mitarbeitende (FTE, davon 640 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin in der Schweiz konzentrieren wir uns auf Elektrotechnik am Bauwerk und realisieren in hoher Qualität und präziser Ausführung das volle Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.