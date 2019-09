FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.272 EUR

XFRA DE000A185GT6 OPUS-CHART.ISS.10 16/20 0.000 %

TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.082 EUR

ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.154 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.172 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.163 EUR

GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.045 EUR

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.190 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.068 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.308 EUR

CTYA XFRA US1489063081 CATHAY PAC.AIRW.HD-20ADR5 0.104 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.525 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.571 EUR

NYVC XFRA TH0530010R14 CH.KARNCHANG-NVDR- BA 1 0.006 EUR

OIS XFRA PG0008579883 OIL SEARCH LTD KI-,10 0.045 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.951 EUR

NCBE XFRA US060505EH35 BANK AMERICA DEP.PFD Z 0.003 %

TIB1 XFRA HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD. 0.052 EUR

GLH XFRA HK0533002009 GOLDLION HLDGS LTD 0.006 EUR

HLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV. 0.058 EUR

FSH XFRA KYG371091086 FU SHOU YUAN IN.GR.DL-,01 0.005 EUR

433 XFRA AU000000APX3 APPEN LTD 0.024 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY 0.286 EUR

62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.136 EUR

IMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.150 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

KR3 XFRA BMG524401079 KERRY PROPERTIES HD 1 0.046 EUR

ERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.268 EUR

WWR XFRA AU000000WOW2 WOOLWORTHS GROUP LTD. 0.347 EUR

02S XFRA AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GRP 0.046 EUR

BM1 XFRA AU000000SBM8 ST. BARBARA LTD. 0.024 EUR

RRZ XFRA AU000000RMS4 RAMELIUS RES LTD 0.006 EUR

FWQ XFRA AU000000MGX7 MOUNT GIB.I. 0.024 EUR