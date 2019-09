FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in den September starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,14 Prozent tiefer auf 11 922 Punkte. Dank der starken letzten August-Tage hatte der Dax seinen Monatsverlust letztlich auf etwa 2 Prozent eingedämmt. Mit dem Anstieg vom Freitag knackte er im Chart sogar einen wichtigen Widerstand und schaffte so eine kurzfristige Bodenbildung. An der exponentiellen 200-Tage-Linie kam er jedoch zunächst nicht weiter. Am Sonntag ging es im Handelskrieg der beiden größten Volkswirtschaften USA und China nun aber auf die nächste Eskalationsstufe: Auf beiden Seiten traten wie angekündigt neue Strafzölle in Kraft. "Dass die neuen Zölle nicht positiv für die Wirtschaftsentwicklung sind, steht außer Frage", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Positiv ist, dass beide Seiten an den persönlichen Handelsgesprächen in den kommenden Wochen festhalten." Altmann ergänzte: "Mit dem Ende der parlamentarischen Sommerpause beginnt diese Woche das Brexit-Endspiel." Angesichts des US-Feiertages Labour Day rechnet er mit dünnen Handelsumsätzen.

USA: - KNAPP BEHAUPTET - Ein Knick in der Kauflaune der US-Verbraucher hat dem jüngsten Erholungsversuch der Wall Street am Freitag die Kraft genommen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial pendelte nach anfangs deutlicheren Gewinnen um seinen Vortagesschluss. Letztlich rettete er ein Plus von 0,16 Prozent auf 26 403,28 Punkte in das Wochenende.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Einen Tag nach dem Inkrafttreten neuer US-Zölle auf chinesische Waren stieg an Chinas Festlandsbörse der CSI 300 zuletzt um mehr als 1 Prozent. Dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in Chinas Industriebetrieben im August infolge des Handelskrieges der beiden Staaten verschlechtert hatte, kam wenig überraschend und hinterließ kein Spuren. In Hong Kong ging es indes für den Hang Seng um ein halbes Prozent nach unten, nachdem am Wochenende schwere Ausschreitungen im Zuge der Protestbewegung die Stadtins Chaos gestürzt hatten. Vor allem Immobilienwerte gerieten unter Druck. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 0,34 Prozent.

