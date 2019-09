Der Sportartikelhersteller Adidas ist nach Ansicht der US-Bank JPMorgan an der Aufnahme in den währungsgemischten Stoxx Europe 50 gescheitert. Die Deutsche Börse indes dürfte zum 23. September den Sprung in den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, geschafft haben, erwartet Analyst Pankaj Gupta.

Nach Handelsschluss am vergangenen Freitag sei der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield im Börsenwert nach Streubesitz auf Rang 61 abgerutscht, schreibt Gupta in einer Studie am Montag. Das wäre nach den Regeln des Index-Anbieters Stoxx Ltd. ein Platz für einen automatischen Rauswurf aus dem Index. Davon profitieren würde in diesem Fall die Deutsche Börse, die Muttergesellschaft von Stoxx Ltd.

Adidas indes hat es Gupta zufolge nicht auf die Auswahlliste geschafft und kann damit nicht in den Stoxx 50 aufsteigen. "Iberdrola , Enel und Relx dürften daher Glencore , BBVA und Telefonica ersetzen."

Die Änderungen werden an diesem Montagabend bekanntgegeben./ck/mis

ISIN EU0009658145 EU0009658160 DE0005810055 DE000A1EWWW0 GB00B2B0DG97

AXC0033 2019-09-02/07:38