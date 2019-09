Fokus künftig auf erneuerbaren Energien und Speicher. Innogy soll zerschlagen werden. RWE hat schon das OK vom Kartellamt. Was noch für den Breakout fehlt ...

Symbol:ISIN: DE0007037129 (Stammaktie): Nach einem heftigen Auf und Ab konnte die RWE-Aktie Ende Juni einen Boden bei 21,50 EUR finden und startet dann zu einem Rund. Am vergangenen Freitag erreicht das Wertpapier ein Jahreshoch.Der Umbau des Stromkonzerns infolge der Energiewende nach dem Reaktorunfall von Fukushima hat deutliche Spuren im Chartbild hinterlassen. Wie die oben skizzierte Kurserholung zeigt, ist der Konzern aus Essen zwischenzeitlich gut aufgestellt. Der geplante Deal mit dem Wettbewerber EON könnte der RWE-Aktie noch einmal zusätzlichen Schub verschaffen. Vorgesehen ist, die RWE- Tochter innogy zu zerschlagen, diverse Sparten zu tauschen und jeweils zu größeren Geschäftseinheiten zusammenzufassen. Obwohl einige örtliche Konkurrenten wenig begeistert waren, liegt für RWE schon ein OK der Kartellwächter aus Brüssel vor, bei EON sind noch Details zu klären. Die abschließende Zustimmung wird für den 20. September erwartet.Ein Kauf bei etwas über 26 EUR mit einem Stopp Loss bei 25,50 EUR könnte interessantes Breakout Setup darstellen. Quartalszahlen gibt es wieder am 14. November.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in RWE.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/rwe-vor-mega-deal-mit-eon-long-setup-in-sicht/