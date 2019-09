TLG Immobilien hat knapp zehn Prozent am Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown erworben. Die beiden Unternehmen nehmen nun Gespräche über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss auf. Zudem hat TLG Immobilien die Option, weitere 4,99 Prozent am MDAX-Titel zu kaufen.TLG Immobilien legt 8,30 Euro je Aroundtown-Aktie auf den Tisch. Das entspricht einem Aufschlag von zehn Prozent gegenüber den Schlusskurs am Freitag. Damit wird das Unternehmen insgesamt mit 10,2 Milliarden Euro bewertet, TLG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...