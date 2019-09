Die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T) hat im laufenden Jahr knapp ein Drittel an Marktwert verloren (Stand: 30.08.2019). Und doch: So schlecht, wie der Aktienkursverlauf vermuten lässt, geht es dem Elektroautopionier gar nicht. Im zweiten Quartal konnte Tesla Rekordauslieferungen verbuchen, 614 Mio. Dollar an freiem Cashflow scheffeln und frisches Geld von Investoren einsammeln. Die Nachfrage nach den Fahrzeugen, vor allem nach dem Massenmarktmodell Model 3, ist weiter ungebrochen hoch, und die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...