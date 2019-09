In den letzten Wochen schaffte es das Aschheimer Fintech Wirecard immer mit neuen Kooperationen und Deals in die Schlagzeilen. Auch mit einem spitzen Analysten Rating können sie aktuel auffahren. Doch auch wenn man die Meldungen des bayrischen Unternehmens genauer analysiert, kann man davon ausgehen, dass dies lediglich der Startschuss für eine viel größere Reise war. Moodys Rating Die Financial Times berichtete am Freitag, dass Wirecard von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...