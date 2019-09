Nachdem es lange ruhig um den norwegischen Wasserstoffhersteller war, überschlagen sich die Neuigkeiten seitdem das Unternehmen letzte Woche am 28. August durchaus positive Neuigkeiten in seinem Quartalsbericht verkünden konnte. Und es geht sofort weiter, denn unter anderem gab Nel per Mail und Twitter in einer kurzen Nachricht bekannt, dass ein neuer Auftrag im Wert von vier Millionen Dollar eingegangen ist. Der Auftrag In der knappen Nachricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...