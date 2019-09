Wie Aroundtown (WKN: A2DW8Z) und TLG Immobilien (WKN: A12B8Z) gestern Abend kurz vor 21 Uhr in zwei separaten Ad hoc-Meldungen berichteten, hat TLG Immobilien ein Aktienpaket in Höhe von knapp 10% an Aroundtown zum Preis von gut einer Milliarde Euro (entspricht 8,30 Euro je Aktie) erworben. Verkäufer des Aktienpakets war dabei der Aroundtown-Großaktionär Avisco. Dies allein hätte wohl schon für entsprechende Übernahmespekulationen unter den Anlegern geführt.

Allerdings brauchen diese gar nicht mehr zu spekulieren. Denn darüber hinaus vermeldeten beide Gesellschaften, dass TLG Immobilien die (Call) Option besitzt den Anteil um weitere knapp 5% auf dann knapp 15% aufzustocken - und daher eine entsprechende Repräsentanz im Aufsichtsrat von Aroundtown anstrebt. Auch dieses Aktienpaket würde dabei von Aroundtown-Großaktionär Avisco kommen.

Zu guter Letzt begrüßte das Management von Aroundtown dann auch noch den Einstieg des Konkurrenten ...

