Am Freitag kam der DAX der 12.000 Punkte-Marke zum Greifen nahe. Zum Handelsende entfernte er sich dann wieder etwas von ihr. Es blieb ein Plus von 0,85 Prozent auf der Kurstafel stehen. Auf Wochensicht legte der DAX damit rund 2,8 Prozent zu. Marktidee: EUR/USD. Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Februar 2018 in einem intakten Abwärtstrend. Damals hatte der Euro ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert. Aus charttechnischer Sicht sind auch weiterhin die Bären am Ruder. Am Freitag rutschte der Kurs unter eine wichtige Unterstützungszone.