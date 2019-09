Die an der Schweizer Börse notiert Aluflexpack AG, ein Unternehmen aus Michael Tojner Montana Tech, hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres den Nettoumsatz um 18,9% auf 101,3 Mio. Euro steigern können. "Die Nachfrage nach innovativen und hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, die den strengen Vorschriften der Lebensmittel- und Pharmaindustrie entsprechen und funktionellen Mehrwert bieten, ist nach wie vor sehr hoch", betont Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich vor Einmaleffekten, unter anderem in Verbindung mit dem Börsengang, um 25,5% auf rund 14 Mio. Euro. Die um Einmaleffekte bereinigte EBITDA-Marge betrug 13,8%. Basierend auf einer anhaltend guten Nachfrage in ...

