Mit Gamooga wagt Tanla Solutions einen Vorstoß in die schnell wachsende Branche der Marketingautomatisierung



Die wichtigsten Höhepunkte



- Tanla Solutions Limited unterzeichnete heute einen endgültigen

Kaufvertrag für den Erwerb der 100%igen Aktienanteile von Gamooga

zu einem Unternehmenswert von 48,5 Crore Rs.

- Gamooga wird eine Barauszahlung von 31,5 Crore Rs. erhalten. Dies

wird durch Tanlas interne Rückstellungen finanziert. Darüber hinaus

erhält Gamooga Aktien von Tanla im Wert von 17 Crore Rs. für einen

Aktienpreis von 80 Rs. pro Aktienanteil

- Die Übernahme soll im Oktober 2019 abgeschlossen werden und steht

unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Tanlas Gesellschaftern und

entsprechenden Regulierungsbehörden. Tanla Solutions Limited, (NSE: TANLA (https://www.nseindia.com/live_market/dynaContent/live_watch/get_quote/GetQuote.jsp'symbol=TANLA)) (BSE: 532790), einer der weltweit größten Cloud Communciation-Anbieter, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung für den Erwerb von Gamooga bekannt, eine führende Big Data- und KI-basierte Plattform für Kundendaten und Marketingautomatisierung. Dies ist die zweite Übernahme von Tanla innerhalb der letzten vier Monate. Die Übernahme von Karix Mobile und Gamooga wird Tanla als den End-to-End-Lösungsanbieter für globale Unternehmen, einschließlich der bereits über 1500 vorhandenen Unternehmenskunden, aufstellen, der jegliche erdenkliche Anwendungsfälle und Probleme bezüglich Kundenerfahrung lösen wird.



Uday Reddy, Vorsitzender und Managing Director von Tanla Solution, sagte: "Gamooga ist eine hervorragende Ergänzung für unser allgemeines Wachstumsvorhaben. Sein von Big Data und künstlicher Intelligenz angetriebenes Technologie-Stack für Marketing wird uns ermöglichen, unserem wachsenden Kreis von Unternehmenskunden eine End-to-End-Suite für Kundenerfahrung anzubieten sowie unsere marktführende Position zu unterstreichen."



Kishore A, Gründer von Gamooga, kommentierte: "Gamooga freut sich sehr, Teil von Tanla zu werden, da wir die Vision einer besseren Kundenerfahrung teilen. Heutzutage fordern Unternehmen eine personalisierte Kundenerfahrung in Echtzeit und Gamoogas Big Data- und KI-basierte Automatisierungsplattform kann relevante, punktgenaue Kundenerfahrungen bieten."



Informationen zu Tanla Solutions



Tanla, gegründet 1999, ist ein Hyderabad, Indien, ansässiges Unternehmen. Das Unternehmen ist als größter Cloud Communication-Anbieter ein globaler Marktführer in seinem Bereich, der jährlich 200 Milliarden Geschäftskommunikationen abwickelt. Tanla gestaltet weltweite Kommunikation neu, indem die Maßstäbe durch verbesserte Geschwindigkeit, Leichtigkeit und Einfachheit von Cloud Communication-Lösungen immer höher angesetzt werden, und hochmoderne Technologien übernommen werden, um den hohen Ansprüchen einer vielfältigen Kundschaft, von Unternehmen zu Carriern in verschiedensten Regionen, gerecht zu werden.



Informationen zu Gamooga



Gamooga ist eine Big Data- und KI-basierte Plattform für die Automatisierung von Omnichannel-Marketing, die Unternehmen die persönliche Interaktion mit ihren Anwendern über sämtliche Kanäle hinweg ermöglicht, einschließlich E-Mail, SMS, Voice, Webseiten, Apps und anderen führenden Kanälen. Weitere Informationen finden Sie auf gamooga.com (https://gamooga.com/).



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen zu Tanla Solutions Limited (das "Unternehmen"), unserer Branche, den Wirtschaftsbedingungen in den Märkten, in denen wir tätig sind, und bestimmten anderen Aspekten beruhen. Sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns zum diesbezüglichen Zeitpunkt, vorliegen und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/968024/Tanla_Gamooga.jpg



