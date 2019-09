Die Baader Bank hat das Kursziel für Krones nach einer Investorenveranstaltung von 70 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe das mittelfristige Ziel für die Vorsteuer-Marge zwar bestätigt, aber die Unsicherheiten seien nach wie vor hoch, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Es werde etwas Zeit brauchen, bis sich positive Effekte in der Gewinn- und Verlustrechnung zeigten./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 07:41 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / 07:41 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006335003

AXC0047 2019-09-02/08:26