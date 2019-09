TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4) hat heute eine Vereinbarung mit der Avisco Gruppe , dem größten Aktionär von Aroundtown SA, über den Erwerb eines Aktienpakets in Höhe von 9,99 % des Gesellschaftskapitals von Aroundtown für EUR 1.016 Millionen abgeschlossen.

Der für den Anteilserwerb vereinbarte Preis bewertet Aroundtown mit 8,30 EURO pro Aktie (der "Kaufpreis"), was dem EPRA NAV von Aroundtown am 30. Juni 2019 entspricht. Und heute Morgen steigt der Kurs der Aroundtown in Richtung des NAV und Kaufpreises, der ja auch Basis für die potentielle Übernahme sein soll: um 08:03 Uhr handelt die Aroundtown Aktie bei 8,11 EURO, 7,36% im Plus, es geht Richtung 8,30 EURO. Es fragt sich, ob die anderen Immobiliengesellschaften, die auch volle Kassen haben und immer wieder nach Portfolioerweiterungen suchen, hier zuschauen werden und den Anteilsvorsprung von 9,99 % plus 5% optionale Abgabe des Altaktionärs an TLG als uneinholbar betrachten. Oder geht der Kampf erst los? Wie positionieren sich Dritte, die doch gerne Übernahmepreise in die Höhe treiben? Wird sehr spannend werden die nächsten Tage.Ferner haben TLG und Avisco eine Optionsvereinbarung über einen weiteren Anteil in Höhe von 4,99 % am Gesellschaftskapital von Aroundtown abgeschlossen, wonach TLG ein Erwerbsrecht (Call-Option) zum Kauf dieses Anteils und Avisco ein Veräußerungsrecht (Put-Option) zum Verkauf erhält (die "Option"). Im Fall einer vollständigen Ausübung der Option würde sich die Beteiligung von TLG an Aroundtown von 9,99 % auf 14,99 % erhöhen und TLG zum größten ...

