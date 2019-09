Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 179,01 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,70 Prozent. Das vergangene Woche erzielte Rekordtief von minus 0,73 Prozent bleibt damit in Reichweite.

Starke Impulse gab es am Anleihemarkt im frühen Handel nicht. Zu Wochenbeginn richtet sich das Interesse unter anderem auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage in der Industrie. Darüber hinaus melden sich einige hochrangige Notenbanker aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Wort./bgf/mis

