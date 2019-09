Großer Preis des Mittelstandes 2019: FondsDISCOUNT.de als 'Bank des Jahres' ausgezeichnet DGAP-News: wallstreet:online capital AG / Schlagwort(e): Fonds Großer Preis des Mittelstandes 2019: FondsDISCOUNT.de als 'Bank des Jahres' ausgezeichnet 02.09.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. (Berlin, 02.09.2019) Die wallstreet:online capital AG wurde mit ihrem Service FondsDISCOUNT.de mit dem Großen Preis des Mittelstandes in der Kategorie "Bank des Jahres" ausgezeichnet. Insgesamt wurden in der Wettbewerbsregion Berlin/Brandenburg 288 Unternehmen nominiert, bundesweit waren es 5.399 Firmen. Die von den zwölf Regionaljurys ausgewählten Unternehmen wurden und werden im Spätsommer/Herbst 2019 im Rahmen von verschiedenen Auszeichnungsgalas geehrt. Die Verleihung des Sonderpreises an die wallstreet:online capital AG als "Bank des Jahres" fand im Rahmen einer Galaveranstaltung am 31.8.2019 in Dresden statt. Für die Jury ausschlaggebend waren fünf Beurteilungskriterien: Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region sowie Service, Kundennähe, Marketing. Mit dem Großen Preis des Mittelstandes 2019 würdigt die Oskar-Patzelt-Stiftung bereits zum 25. Mal kleine und mittelständische Unternehmen. Ziele sind unter anderem die Förderung unternehmerischer Verantwortung und einer Kultur der Selbstständigkeit sowie das Anregen von Netzwerkbildungen. Der begehrte Preis befindet sich nunmehr im 25. Wettbewerbsjahr. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Jury mit unserem Geschäftsmodell und unserer Arbeitsweise überzeugen konnten", erklärt Thomas Soltau, Vorstand der wallstreet:online capital AG, anlässlich der Bekanntgabe der Auszeichnung. "Unser tägliches Bestreben ist es seit Unternehmensgründung, Anlegern bankenübliche Kosten zu ersparen und höchstmögliche Rabatte bei der Kapitalanlage zu gewähren. Gleichzeitig bieten wir mittelständischen Unternehmen mit unserer Plattform Zugang zum Kapitalmarkt, wenn diese zum Beispiel Anleihen zur Finanzierung bestimmter Projekte emittieren. Darüber hinaus spielen in unserem Geschäftsmodell auch alternative Finanzierungsmodelle wie Direktbeteiligungen oder Crowd-Finanzierungen für kleine und mittelständische Unternehmen eine gewichtige Rolle. Sowohl für die Anleger als auch für unsere Geschäftspartner schaffen wir somit eine Win-Win-Situation." Über die wallstreeet:online capital AG Die Historie der wallstreet:online capital AG reicht bis ins Jahr 2000 zurück. Die Idee war damals wie heute, Kapitalanlagen für Selbstentscheider deutlich günstiger als bei der Hausbank anzubieten. Im Jahr 2004 wurde das Webportal FondsDISCOUNT.de gelauncht, mit diesem Service gilt das Unternehmen mittlerweile als einer der führenden Fondsvermittler in Deutschland. Dabei ist es der Gesellschaft stets gelungen, neben klassischen Investmentfonds auch neue Produktklassen bzw. Anlagetrends in das Angebot zu integrieren - von ETFs über Direktinvestments bis hin zu Robo-Advisor-Lösungen für verschiedene Ansprüche. Heute betreut die Gesellschaft mehr als 25.000 Endkunden, das bislang vermittelte Investitionskapital liegt bei über 1,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen befindet sich kontinuierlich auf Wachstumskurs. Im April diese Jahres erwarb die wallstreet:online AG, Deutschlands größte Finanzcommunity, 30 Prozent der Anteile und gab jüngst die Übernahme der Portale Finanznachrichten.de, ariva.de sowie des Magazins Smartinvestor bekannt. "Damit wächst auch unsere Reichweite stark an", erläutert Soltau, der aktuell ein Team aus etwa 30 Mitarbeitern aus Vertrieb, IT, Redaktion und Verwaltung leitet. Trotz der Expansion soll sich an der ursprünglichen Idee aber nichts ändern: "Wir erweitern zwar permanent unser Produkt- und Leistungsspektrum, unsere Kunden profitieren aber weiterhin von einer sehr persönlichen Atmosphäre: Jeder FondsDISCOUNT.de-Kunde hat einen festen Ansprechpartner, der bei der Umsetzung der individuellen Investitionsentscheidung jederzeit behilflich ist." Pressekontakt: wallstreet:online capital AG FondsDISCOUNT.de Michaelkirchstr. 17/18 10179 Berlin Telefon: 030 2757764-00 presse@fondsdiscount.de www.FondsDISCOUNT.de 02.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 