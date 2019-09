Guten Morgen,diese Woche wird zeigen ob die Signale der Vorwoche ihre Gültigkeit behalten. Zur Erinnerung: im DAX erfolgte ein Ausbruch aus der Bodenbildung und das Ende der umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter Formation, siehe auch unsere Beiträge hier und das youtube Video dazu. Das ist üblicherweise ein verlässliches Signal welches dazu führt das eine Phase der Erholung ansteht. Wir nennen es den Auftakt zu einer Herbstrally.Die Rahmenbedingungen dafür stehen. Ein Konjunkturpaket wie es derzeit in Berlin diskutiert wird ist deshalb überflüssig und verfrüht. Es wäre eine typische, hektische Reaktion so wie seinerzeit die berühmte Abwrackprämie (Autos) nach der Finanzkrise 2009. Besser und nachhaltig effektiver wäre ein durchdachtes lnfrastrukturprogramm. Die dafür notwendigen Massnahmen sind bekannt und die finanziellen Resourcen stünden dafür ebenfalls zur Verfügung, auch wenn das die Aufgabe des "schwarzen Null-Haushalts" bedeutet. Der Bundesbankpräsident schätzt dies ebenso ein, da auch er weiss das die lnstrumente der Notenbank nicht mehr wirksam sind. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass Berlin das unter der "Führung" von Merkel/Scholz umsetzen kann, denn beiden fehlt dafür die politische Rückendeckung und die Erkenntnis. Hier gilt unverändert das "weiter so!"

