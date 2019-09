Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Faserherstellers Lenzing von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde von 115,5 auf 101,5 Euro getrimmt.

Aus dem kürzlich veröffentlichten Halbjahresbericht 2019 geht für die Erste-Expertin Vladimira Urbankova hervor, dass sich der Konzern mit seinem Spezialfasergeschäft gegen die derzeit vorherrschenden schweren Marktbedingungen im Viskosemarkt stemmen kann. Die milliardenschwere Investition in ihre thailändische Lycocell-Anlage zeige zudem, dass Lenzing ihre Marktführerschaft im Spezialfasergeschäft zu verteidigen versuche.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Wertpapierexperten 5,99 Euro für 2019, sowie 6,13 bzw. 6,65 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,00 Euro für 2019, 2020 und 2021.

Am Montagmorgen notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,12 Prozent bei 85,85 Euro.

