Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown nach Erwerb eines fast zehnprozentigen Anteils durch den Konkurrenten TLG und Beginn von Fusionsgesprächen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Details eines Zusammenschlusses müssten noch abgewartet werden, aber der Verkauf der Beteiligung durch Aroundtown-Großaktionär Avisco zum Preis von 8,30 Euro je Aktie und damit zum Substanzwert zeige, dass sich Avisco-Besitzer und Arountown-Gründer Yakir Gabay weiter stark zu Aroundtown bekenne, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Avisco hätte sicher auch einen höheren Preis erzielen können durch Verkauf des Anteils an einen Finanzinvestor./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN LU1673108939

AXC0064 2019-09-02/09:20