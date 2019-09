Gold: So geht es für den Sicheren Hafen weiter

In der vergangenen Woche konnte der DAX dank eines Schlussspurts leicht zulegen. Die politischen Kapriolen in Europa (Italien, Brexit) sowie US-Präsident Trump sorgten am Markt jedoch für einige Turbulenzen. Auch deshalb hat Gold weiter zugelegt (+0,9 Prozent). Kann der Sichere Hafen weiterhin von den Marktunsicherheiten profitieren?

Zusammenfassung:

"Long". Neues Longsignal oberhalb von 1.390 (1).

Trend und Kursziele:

Trend: - steigend

Kursziele: 2.620 USD

Gültig: bis Unterschreiten von 1.186 (3)

