Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Immobilienunternehmens Aroundtown nach einem Anteilskauf durch den Wettbewerber TLG auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Der Preis, zu dem Großaktionär Avisco einen Teil seiner Aktien an TLG verkauft habe, zeige, dass dieser weiter zu Aroundtown stehe, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Avisco hätte sicher einen höheren Preis erzielen können, falls dieser an einen Finanzinvestor verkauft hätte. Klose passte seine Schätzungen nur moderat an und verwies dabei auf die Halbjahreszahlen von Aroundtown./ck/mis

