Original-Research: Nexway AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Nexway AG Unternehmen: Nexway AG ISIN: DE000A2E3707 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 02.09.2019 Kursziel: EUR 39,10 Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Einer der führenden Merchant-Service-Provider Wir nehmen die Aktien von Nexway (ehemals asknet) mit einem Buy-Rating erneut in unsere Research Coverage auf. Unser präferiertes Bewertungsverfahren für Nexway ist ein dreistufiges Discounted CashflowEntity -Modell, aus dem wir ein Kursziel von EUR 39,10 errechnen. In einer Monte Carlo-Analyse, in der wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt haben, ergeben sich Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 44,90 bzw. von EUR 31,50 je Aktie. Die Ergebnisse haben wir anhand eines Economic-Profit-Wertschöpfungsverfahrens überprüft, aus dem wir ein Kursziel von EUR 43,10 je Aktie ermittelt haben. Kerngeschäft von Nexway ist die Erstellung und der Betrieb von OnlineShops, mit deren Hilfe Endkunden der weltweite Download digitaler Produkte wie Software oder Online-Spiele von kleinen bis mittleren, jedoch in der Regel global tätigen Unternehmen direkt von deren Website ermöglicht wird. Seit dem Reverse Takeover durch asknet Ende 2018 ist Nexway zu einem der führenden, global tätigen Anbieter derartiger InternetDownloaddienstleistungen für Dritte aufgestiegen. Neben dem Download-Outsourcing für Dritte erstellt Nexway im Bereich Academics Beschaffungsportale für Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, über welche berechtigte User Softwareprodukte zu meist günstigeren Konditionen als im Stand-Alone-Fall erwerben. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18871.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

