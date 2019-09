Original-Research: USU Software AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu USU Software AG Unternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 24,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: 02.09.2019 Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Halbjahresentwicklung im Rahmen der Erwartungen; Prognosen und Kursziel bestätigt Die USU Software AG hat im zweiten Quartal 2019, wie vorher angekündigt, einen Teil der zuvor aus dem Geschäftsjahr 2018 verschobenen Aufträge (USA) abschließen können. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um ein Umsatzvolumen in Höhe von ca. 1,50 Mio. EUR handelt, was letztendlich einen wichtigen Beitrag zum erreichten Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2019 in Höhe von 7,4 % auf 44,88 Mio. EUR (VJ: 41,77 Mio. EUR) geleistet hat. Getrennt nach einzelnen Umsatzgruppen wird es ersichtlich, dass der Umsatzanstieg insbesondere durch jeweils neue Rekordwerte bei den Lizenzerträgen (+25,7 % auf 6,24 Mio. EUR) sowie bei den Wartungs-/SaaSErl ösen (+19,5 % auf 13,98 Mio. EUR) erreicht wurde. Dem steht jedoch eine leicht rückläufige Entwicklung bei den Beratungserlösen auf 24,09 Mio. EUR (1.HJ 18: 24,65 Mio. EUR) gegenüber. Das bereinigte EBIT legte infolge des höheren Umsatzniveaus auf 0,69 Mio. EUR (1.HJ 18: 0,26 Mio. EUR) zu. Auch in der abgelaufenen Berichtsperiode hatte die USU Software AG dabei einen weiteren Ausbau der Konzernbelegschaft umgesetzt, um die Basis für das erwartete künftige Unternehmenswachstum zu legen. Gegenüber dem Geschäftsjahresanfang 2018, als die USU Software AG 668 Mitarbeiter beschäftigt hatte, ist der Personalbestand auf 708 weiter angestiegen. Ausgehend vom höheren EBIT lag das Nachsteuerergebnis mit -0,96 Mio. EUR (1.HJ 18: -0,68 Mio. EUR) aber unter dem Vorjahreswert. Hier hatten insbesondere höhere Steuervorauszahlungen einen belastenden Effekt, wobei das USU-Management für das zweite Halbjahr 2019 von einer rückläufigen Steuerquote ausgeht. Mit dem Halbjahresbericht 2019 hat das USU-Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, wonach Umsatzerlöse in Höhe von 98 - 101 Mio. EUR erreicht werden sollen, sowie die Mittelfristplanung (Umsatzerlöse iHv. 140 Mio. EUR in 2021) bestätigt. Wird das im ersten Halbjahr 2019 erreichte Umsatzwachstum in Höhe von 7,4 % berücksichtigt, so ist das von der Gesellschaft erwartete Umsatzwachstum in Höhe von 8,3 % - 11,6 % gut erreichbar. Zumal die USU Software AG in der Regel im zweiten Halbjahr die deutlich höheren Umsatzerlöse erwirtschaftet. Zudem sollte die Fortsetzung des Auslandswachstums zum erwarteten Umsatzanstieg des zweiten Halbjahres 2019 beitragen. Hier steht noch ein Teil der Projektverschiebungen aus den USA aus und die Gesellschaft rechnet darüber hinaus mit nennenswerten Umsatzbeiträgen aus Frankreich. Hier wurden beispielsweise zu Beginn des Jahres renommierte Vertriebsleiter eingestellt, deren Erfolg nach der typischen Anlaufphase erst zeitverzögert sichtbar werden sollte. Darüber hinaus sollte das Beratungsgeschäft, welches zuletzt noch von einer leicht rückläufigen Entwicklung geprägt war, leicht zulegen. Hier hat die Gesellschaft bewusst die Beratermannschaft ausgebaut und somit die personelle Grundlage für höhere Umsatzniveaus gelegt. Wir behalten unsere konkreten Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2019 - 2021 unverändert bei. Auch die Ergebnis-Guidance (bereinigtes EBIT: 7,5 - 10 Mio. EUR) wurde dabei vom USU-Management bestätigt, was bedeutet, dass im zweiten Halbjahr 2019 eine deutliche Ergebnissteigerung erfolgen sollte. Das signifikant höhere Umsatzniveau im zweiten Halbjahr sowie die Erwartung hochmargiger Lizenzumsätze im Ausland sollten zur Erfüllung der Guidance führen. Wir rechnen in 2019 mit einem bereinigten EBIT in Höhe von 8,08 Mio. EUR und erwarten für die kommenden Geschäftsjahre eine Annäherung der bereinigten EBIT-Marge an den Zielwert von 15 %. Auf Basis des unveränderten DCF-Bewertungsmodells bleibt auch das darin ermittelte Kursziel in Höhe von 24,70 EUR unverändert. Wir vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN. Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 30.08.2019 (16:10 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 02.09.2019 (09:30 Uhr)

