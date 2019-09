Basel (awp) - Der Agrochemiekonzern Syngenta übernimmt die auf digitale Lösungen für Landwirtschaftsbetriebe spezialisierte Cropio Group. Das 2014 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Zypern beschäftigt 35 Mitarbeiter und ist weltweit in über 50 Ländern vertreten mit Schwerpunkt in Osteuropa. Cropio soll als eigenständige ...

