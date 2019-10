BERLIN (dpa-AFX) - In bundesweit 14 Projekten sollen mit Förderung des Bundes digitale Techniken in der Landwirtschaft weiterentwickelt werden. Dafür stehen in den nächsten drei Jahren 50 Millionen Euro bereit, wie das Bundesagrarministerium am Donnerstag mitteilte. Ressortchefin Julia Klöckner (CDU) sagte, satellitengesteuertes Fahren auf Äckern sei bereits Realität. "Sensoren helfen gezielt bei passgenauer Aussaat und Düngung oder haben das Einzeltier im Blick, um sein Wohlbefinden zu verbessern." Mit den 14 digitalen "Test- und Experimentierfeldern" soll diese Entwicklung vorangetrieben werden./sam/DP/fba

