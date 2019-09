Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Konsolidierung am deutschen Rentenmarkt setzt sich fort, so die Analysten der Helaba.Seit Mitte August pendele der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zwischen 177,48 und dem Allzeithoch bei 179,66. Von technischer Seite gebe es keine klaren Signale, allerdings würden der unterhalb seiner Signallinie verlaufende und nach unten gerichtete MACD sowie das deutlich nachgebende Momentum vor zu viel Optimismus mahnen. Von den heute anstehenden Einkaufsmanagerindices seien keine großen Impulse zu erwarten. Die Analysten würden in Spanien und Italien allenfalls leichte Anstiege für wahrscheinlich halten und die Vorabschätzungen in Frankreich, Deutschland und der Eurozone dürften weitgehend bestätigt werden. Die Trading-Range liege zwischen 178,50 und 179,70. ...

