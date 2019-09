Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Politische Ankündigungen und der Beginn der Q2-Berichtssaison hätten weiterhin für Volatilität an den Finanzmärkten gesorgt. Die widersprüchlichen Signale (Ankündigung von Fortschritten - neue Zölle) im Rahmen der Verhandlungen zwischen den USA und China würden eine kurzfristige Einigung wenig wahrscheinlich machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...